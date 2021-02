Granada-Napoli, Gazzetta: Gattuso punterà tutto sul contropiede per sfruttare le doti di Osimhen

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "L’emergenza ha costretto il tecnico ad accelerarne il recupero. Osimhen sarà in campo anche domani sera, a Granada, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Magari la condizione non è ottimale, ma si presuppone che gli spagnoli faranno la gara e che il Napoli agirà in contropiede per capitalizzare al massimo le qualità dell’ex Lille. Un po’ quello che è stato l’atteggiamento adottato contro la Juventus dopo il rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Sul piano del gioco, il Napoli non ha convinto: non ha fatto nemmeno un tiro in porta, ma è riuscito ad ottenere il massimo, cioè i tre punti"