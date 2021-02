Napoli - Nikola Maksimovic è stato sicuramente tra i peggiori in assoluto ieri in campo a Bergamo. Ecco le pagelle dei quotidiani per il centrale serbo

Corriere dello Sport - 5. Difende in modo approssimativo. L’assenza di Koulibaly, il suo sostegno, lo condiziona non poco.

Tuttosport - 5. Molle, leggero, non ci mette la giusta tenacia. Gli attaccanti avversari fanno quello che vogliono.

Gazzetta dello Sport - 4,5. Non riesce a seguire Zapata, come nei gol