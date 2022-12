Giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina: tifoso condannato, 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale

Ultime notizie. Ricorderete probabilmente di quella giornalista molestata a Firenze: le immagini avevano fatto il giro del web, in occasione di Empoli-Fiorentina, quando la giornalista Greta Beccaglia era stata avvicinata da un tifoso e palpata di fronte alle telecamere.

Giornalista molestata

Ebbene, oggi La Repubblica rende noto l'esito del processo ai danni di quel tifoso, tale Andrea Serrani, 45 anni, ristoratore marchigiano. Il Giudice lo ha condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con pena sospesa, con l'accusa di violenza sessuale. Al tifoso toccherà anche il pagamento delle spese processuali e subirà anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per sua fortuna, la pena sospesa gli eviterà il carcere, a patto però che prenda parte a "specifici corsi di recupero che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per violenza sessuale". Ma non finisce qui: il tifoso dovrà risarcire la giornalista con 10mila euro e altri 5mila euro per risarcire le parti civili del processo, tra cui l'ordine dei giornalisti e la federazione della stampa italiana.