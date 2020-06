Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta riporta il discorso fatto da Gattuso alla squadra: "Ho visto cuore, ho visto carattere. Qui c'è gente che ha il contratto in scadenza, andrà via e li vedo piangere. Tutti voi avete dimostrato tanto. Voglio vedere sempre il veleno, lo sapete. Ora giocheremo ogni tre giorni, tranquilli giocherete tutti. Adesso non abbiamo più pressioni, giochiamocela ogni volta. Di voi sono orgoglioso"