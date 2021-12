Giallo Osimhen, Repubblica: non ha recuperato, si rischia anche il contenzioso legale tra Napoli e Nigeria

Napoli Calcio - Possibile giallo Osimhen come riferisce La Repubblica oggi in edicola. Il giocatore, infatti, è al centro di una disputa tra la SSC Napoli e la nazionale nigeriana a causa dell’infortunio rimediato a San Siro e dal quale ancora non si è ripreso del tutto.

Caso Osimhen tra Napoli e la Nigeria?

Ecco quanto riferisce il quotidiano a tal proposito: