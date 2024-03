Ghoulam: "Calzona perfetto per aprire un nuovo ciclo con il Napoli. Su un mio ritorno in azzurro non da calciatore..."

Napoli - Faouzi Ghoulam ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell'allenatore Francesco Calzona ed anche dell'importanza che riveste la gara tra gli azzurri e la Juventus: "È LA partita, in maiuscolo. Per la città è la più sentita. Può essere, sempre e in ogni momento, la partita del riscatto: sportivo, ma non solo. Oggi può rappresentare una svolta per la rincorsa Champions della squadra".

Intervista Faouzi Ghoulam alla Gazzetta dello Sport

Napoli Juventus, intervista di Ghoulam alla gazzetta dello Sport

Ecco le dichiarazioni più importanti evidenziate dalla nostra redazione di Faouzi Ghoulam alla Gazzetta dello Sport: