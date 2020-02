CdM - Ghoulam verso la convocazione per Cagliari-Napoli

I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto dela situazione in merito alla prossima gara da giocare per il Napoli a Cagliari:

"Il Napoli prepara la trasferta di Cagliari, ieri Ghoulam ha lavorato ancora in gruppo, potrebbe rientrare tra i convocati. In città la febbre è già alta per il ritorno con l’Inter del 5 marzo. Il club annuncia biglietti popolari. «Per le curve gli abbonati pagheranno 5 euro mentre coloro che acquisteranno anche il tagliando per la partita con il Torino pagheranno 6-7 euro. Bassi anch gli altri settori», così alla radio ufficiale l’head of operations Alessandro Formisano".