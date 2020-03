Il Mattino - Staff e giocatori stupiti dagli allenamenti di Ghoulam, Gattuso c'ha parlato e gli ha fatto una promessa

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sul caso Ghoulam nella SSC Napoli:

"Quello che filtra dagli ultimi allenamenti è un Ghoulam che ha ritrovato una condizione sempre più importante. Sabato sera, ancora contro il Torino, ma questa volta al San Paolo, era pronto ad entrare, ha svolto un riscaldamento intenso, frutto di allenamenti fatti con il gruppo, con sessioni che hanno lasciato anche piuttosto stupiti uomini dello staff e compagni di squadra. I parametri che lo staff di Gattuso raccoglie al termine di ogni allenamento raccontano di standard sempre più elevati, di livelli che lasciano un ampio sorriso sul volto del tecnico. Gli stessi compagni, a Castel Volturno, hanno percepito la sensibile differenza anche rispetto al recente passato. Quella che va maturando è la consapevolezza che Ghoulam possa essere un’arma in più per questo finale di stagione. Gattuso ha dialogato con il calciatore, gli ha spiegato che c’è il desiderio di iniziare a fargli mettere minuti in gare ufficiali".