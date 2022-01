Gazzetta - Zielinski positivo al Covid, il Napoli ha rispettato il regolamento federale: ecco cosa può rischiare il club

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega dal punto di vista regolamentare la vicenda Zielinski, Lobotka e Rrahmani. Il polacco ieri è risultato positivo al Covid dopo essere sceso in campo in Juventus-Napoli.

"Dunque da un punto di vista dei regolamenti federali nessuna trasgressione. C’è da capire se la società ha disatteso le indicazioni specifiche fornite della Asl Napoli 2, alla luce degli ultimi decreti attuativi, che prevedono questa possibilità solo per chi abbia fatto la terza dose o sia vaccinato (o guarito) da meno di quattro mesi. Il direttore della stessa struttura territoriale di Pozzuoli ha già detto di aver chiesto una relazione specifica ai medici del club. I campani potrebbero andare incontro ad una sanzione amministrativa, ma nulla è stato deciso in questo senso. In ogni caso, questa e altre vicende delle ultime giornate di campionato, sono lì a dimostrare che il movimento calcio non è riuscito a prevenire e considerare l’emergenza, per creare delle regole eque, e urge un intervento del Governo per chiarire e aggiornare i protocolli sportivi alla luce delle regole meno stringenti in tema di quarantena, approvate con il decreto legge n. 229 del 30 dicembre scorso".