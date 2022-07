Gazzetta - Zielinski a disagio con i movimenti di Osimhen in campo: il retroscena

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza l'involuzione avuta da Piotr Zielinski nell'ultima parte della scorsa stagione. La mancanza di continuità di rendimento è stata sempre una grave pecca per il trequartista polacco. A 28 anni non può più permettersi black out.

Involuzione Zielinski

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Piotr è spesso croce e delizia per i suoi compagni di squadra oltre che per i tifosi perché capace di grandi giocate ma quasi mai con la continuità dei grandi campioni. Inoltre, proprio l’intesa con Osimhen andrà perfezionata perché Zielu è sembrato quasi a disagio con i movimenti del nigeriano, spesso poco incline a venire incontro al polacco per dargli una soluzione e soprattutto tendente ad attaccare sempre la profondità. Zielinski vorrebbe invece puntare la porta sfruttando lo spazio che i centravanti di manovra come Lewandowski lasciano libero per gli inserimenti e che invece Osimhen tende sempre ad occupare".



