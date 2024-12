Gazzetta - Vanoli ha preparato una gabbia per un calciatore del Napoli: non si tratta di una punta

Paolo Vanoli conosce Antonio Conte e viceversa. L'allenatore del Torino ha fatto parte per alcuni anni dello staff tecnico dell'attuale guida tecnica del Napoli. Vanoli ha studiato con attenzione la squadra dell'amico Antonio e, come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha preparato un blocco importante su un calciatore in particolare. Non si tratta di un attaccante né di un centrocampista bensì di un difensore.

Paolo Vanoli

Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli ha preparato un vero e proprio blocco contro la cosiddetta 'variabile Di Lorenzo'. L'allenatore granata teme davvero molto le incursioni offensive del capitano del Napoli che spesso hanno prodotto gol oppure azioni pericolose nell'are adi rigore avversaria. per questi motivi, Di Lorenzo verrà bloccato sul nascere da una punta che si allargherà oppure da una mezzala.