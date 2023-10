Calcio Napoli - Un solo dubbio di formazione per Garcia in vista del Real Madrid si legge sul Corriere dello Sport:

"Punterà su Meret in porta; su una linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e da uno tra Mario Rui e Olivera; Anguissa-Lobotka-Zielinski sono il tris d’assi del centrocampo; e nel tridente, con Osimhen e Kvaratskhelia, tornerà Politano. Rispetto a Lecce, insomma, i cambi saranno due in attacco e un altro, possibile, in difesa".