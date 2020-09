Gazzetta - Tutino conteso sul mercato: cinque squadre interessate

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Tutino: "Il ballerino mancato che fa perdere la testa a tanti club come un giallo dell’estate. È la storia di Gennaro Tutino ritornato al Napoli dal prestito all’Empoli dove, con qualche guizzo e tre gol, non è riuscito a centrare la promozione in A. Quella categoria che ha solo assaporato durante l’esperienza al Verona. Giuntoli lo ha ripreso con sé per girarlo altrove. Il tempo di andare in ritiro a Castel di Sangro, vedere Osimhen, scambiare qualche palleggio con la nuova star azzurra e poi salutare. L’elenco delle squadre che si sono fatte avanti è lungo, a partire dalle neopromosse in A, Crotone e Spezia. Affari che non troveranno un approdo. In B invece c’è la fila, dalla Salernitana, al Lecce, fino al Pescara".