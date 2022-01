Gazzetta - Tuanzebe-Napoli, domani l'annuncio ufficiale: difficile possa essere convocato per la Samp

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domani dovrebbe arrivare l'ufficialità del colpo Tuanzebe per il Napoli. Il calciatore però non dovrebbe essere a disposizione per la Samp poichè dovrà tornare nuovamente in Inghilterra per sbrigare le ultime formalità burocratiche.

Quando ci sarà annuncio Tuanzebe al Napoli