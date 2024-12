Gazzetta - Summit di mercato a Roma! Tre nomi per far felici i tifosi, c'è una priorità

Calciomercato Napoli - In casa Napoli tutti remano verso la stessa direzione. La conferma arriva dopo le parole di Aurelio De Laurentiis post sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, dove il presidente ha dato seguito alle scelte e parole di Antonio Conte riguardo il totale cambio di giocatori nella competizione dove il Napoli è stato eliminato.

Condivisa tra tutti la scelta di dare spazio alle seconde linee. De Laurentiis si è trattenuto a Roma da alcune cose urgenti che non ha svelato, ma ha confermato che è per qualcosa che farà felici tutti i tifosi del Napoli, novità di mercato in arrivo? Molto probabile. Anche perché a Roma ieri c'è stato un lungo summit di mercato tra i dirigenti del club. Il ds azzurro Giovanni Manna si è trattenuto in città e di buon mattino si è presentato nella sede del club a piazza.

Calciomercato Napoli: summit a Roma tra i dirigenti

Occasione perfetta per fare il punto della situazione con De Laurentiis e con l'ad Andrea Chiavelli. E per pianificare le prossime strategie in sede di campagna acquisti di gennaio come rivelato da La Gazzetta dello Sport.