Gazzetta sull'Atalanta: c'è sete di vendetta nei ragazzi di Gasp dopo il 4-1 di campionato

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "L’Atalanta, poi, ha buoni motivi per aver sete di vendetta. Quel 4-1 di ottobre fu troppo brutto per essere vero. «Fu una delle nostre prove peggiori – ammette Gasperini –, anche se giudico il Napoli un avversario molto forte. A inizio stagione pensavo che gli azzurri fossero tra i principali candidati allo scudetto». C’era ancora il Papu Gomez, che ieri sera ha debuttato da titolare con il Siviglia in Coppa del Re. Dopo la sconfitta contro la Lazio, alcuni hanno parlato di quanto pesi la sua mancanza. «Credo sia normale e so già che succederà ancora. Ma ci si dimentica che abbiamo fatto 14 risultati utili di fila prima...». E per sognare la coppa, bisognerà riprendere a correre a perdifiato già stasera".