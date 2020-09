Gazzetta su Petagna: non si arrenderà al ruolo di comprimario, ha le caratteristiche giuste per insidiare gente come Mertens e Osimhen

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Petagna: "Non si arrenderà al ruolo di comprimario, ha le caratteristiche giuste per insidiare gente come Mertens e Osimhen. Quest’ultimo è un investimento da salvaguardare, a prescindere, probabilmente. Ma molto dipenderà dall’atteggiamento tattico che Gattuso sceglierà a seconda del momento e dell’avversario. Andrea se ne starà tranquillo, ad aspettare il suo momento, perché di spazi ne avrà in questa stagione. Sulla carta, l’allenatore dispone, adesso, di 5 attaccanti centrali, ma soltanto Mertens, Osimhen e Petagna si contenderanno la maglia di centravanti. Per il belga potrebbe anche esserci la possibilità di giocare a destra, nel tridente offensivo, con Osimhen e Insigne".