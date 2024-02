Gazzetta su Osimhen: torni subito a segnare. Lo deve alla squadra, ai tifosi e persino ai suoi nuovi acquirenti

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Victor Osimhen:

"I gol servono per riallacciare il dialogo e per far muovere il Napoli finito in uno stallo calcistico. Osimhen lo deve ai compagni, alla città e persino ai suoi nuovi acquirenti. Ha scelto il mercato, e il mercato chiede i gol, le copertine, le partite da protagonista. Non gli resta che correre e segnare, correre e cercare di far segnare, perché il giudizio unanime su questa stagione è deludente. Solo sprazzi e impressioni del campione che era".