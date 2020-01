Gazzetta su Mertens: una settimana in più di cure in Belgio! Potrebbe tornare il 18 contro la Fiorentina

Ultimissime calcio Napoli - Una settimana in più di cure in Belgio. È quello che ha ottenuto come permesso dal club Dries Mertens, attaccante belga del Napoli alle prese con vecchi problemi a un adduttore. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mertens ko, altra settimana di permesso dal Napoli