Gazzetta su Insigne: non rifarebbe la scelta di sabotare il ritiro, spunta un patto con Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lorenzo Insigne ed il rapporto con Gennaro Gattuso: "L'allenatore è riuscito a entrare nella sua psiche, lo ha aiutato a riprendersi, a ritrovare quel talento che tante volte è andato sprecato. Il feeling è stato immediato, tra i due è nata quella complicità che è alla base del ritorno del Napoli. Si sono stretti la mano per sancire il patto che dovrà servire per avviare anche il progetto futuro. L'autunno nero è soltanto un ricordo, adesso. Probabilmente, riflettendo su tutto quanto accaduto dal 5 novembre, giorno dell'ammutinamento, non rifarebbe la scelta di sabotare il ritiro"