Gazzetta su Gaetano: "Nessuno tra Ancelotti e Gattuso se l'è sentita di valorizzarne il talento, il Napoli ha preferito Demme e Lobotka"

Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Gaetano, classe 2000, è uno dei giovani talenti cresciuti nelle giovanili del Napoli e il club lo ha girato in prestito alla Cremonese come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che dedica ampio spazio all'azzurrino.

"Negli anni trascorsi con la Primavera del Napoli, Gaetano ha sorpreso per il talento e per la sua capacità di andare in gol. Quest’anno Gaetano è ritornato a Dimaro, in ritiro con la prima squadra, ma con l’inizio della stagione è ritornato in panchina e lì è rimasto durante la gestione Ancelotti e lo è stato, finora, anche con Gattuso. Neanche con l’avvento del nuovo tecnico il ragazzo ha trovato spazio nel Napoli, nessuno se l’è sentita di valorizzarne il talento. Eppure, nel centrocampo a tre dell’ex allenatore del Milan, avrebbe potuto trovare spazio, ma il club ha preferito andare sul mercato per ingaggiare Demme e Lobotka"