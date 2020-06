Gazzetta - È stata l’insistenza di Gattuso a convincere De Laurentiis ad incontrare la squadra: abbraccio spontaneo tra i due

Ultime notizie Napoli - E’ stata l’insistenza di Gattuso a convincere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ad incontrare la squadra, secondo la Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis è ritornato a Castel Volturno dopo oltre tre mesi, l’ultima volta il 6 marzo per incontrare il tecnico e comunicargli l’intenzione di riconfermarlo per le prossime due stagioni. Un primo passo avanti verso un rinnovo che dovrebbe essere imminente, in pratica manca la firma e l’ufficializzazione. L’abbraccio tra i due è stato spontaneo, De Laurentiis ha voluto stringere a sé l’allenatore, addolorato per la scomparsa della sorella, e ha discusso sul momento della squadra"