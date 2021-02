Gazzetta sta dalla parte di Gattuso: in media 7-8 assenze da inizio anno, nessuno ha giocato quanto il Napoli

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Quanta differenza a un anno esatto dalla sfida di Champions col Barcellona, quando davanti a oltre 40 mila spettatori la squadra di Gattuso mise in serie difficoltà Messi e compagni. Ma il calcio è fatto di momenti e quello della squadra azzurra è sicuramente negativo, anche se certi dati oggettivi devono essere presi in considerazione. Con la media di 7-8 giocatori fuori dall’inizio dell’anno, il gruppo (quel che resta) azzurro ha affrontato la sedicesima partita in 54 giorni: nessuno in Italia ha giocato tanto. E la mancanza di alternative fa la differenza".