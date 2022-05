Gazzetta - Spalletti vede fantasmi e attacchi esterni, si renda conto che è stato il Napoli a sconcertare tutti!

Il Napoli batte 6-1 il Sassuolo e l'edizione odierna della Gazzetta dello sport si focalizza sull'allenatore azzurro Luciano Spalletti.

Bene fa Spalletti a mettere i puntini sulle i di una stagione dalle possibili letture diverse, secondo il quotidiano,

"ma quando comincia a vedere fantasmi o attacchi esterni si renda conto che nell’arco dell’ultima settimana il Napoli ha fatto tutto da sé, sconcertando l’intero ambiente. Ancora ieri lo stesso allenatore ha sottolineato come fosse «assurdo mandare in ritiro una squadra terza in classifica». Ma in quella domenica di follia, dopo Empoli, era stato lui ad assecondare la decisione di un iracondo presidente, che poi a sua volta ha definito «arcaica» quella scelta"