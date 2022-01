Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli:

"’A nuttata sembra alle spalle, definitivamente. È passata fra un dicembre balbettante e un gennaio cominciato bene in campionato ma con il tonfo in Coppa Italia che fa male. In questi giorni Luciano Spalletti ha pensato a rimettere ogni cosa al suo posto. Dando un peso relativo alla sconfitta ai supplementari con la Fiorentina".