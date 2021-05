Gazzetta - Spalletti apprezza molto l'organico del Napoli e non farà rivoluzioni: suggeriti soltanto tre rinforzi

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Sulle questioni di mercato molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per qualcuno dei big (Koulibaly e Fabian Ruiz su tutti, senza escludere nessuno). Perché alla luce delle lunghe chiacchierate fatte col nuovo allenatore, Spalletti ha mostrato di gradire questa rosa e il vero successo sarà “toccarla” meno possibile. Comunque sia, visto che in difesa ci saranno sicuramente dei ruoli da coprire (Hysaj e Maksimovic svincolati, Ghoulam ancora infortunato), ci sarà da intervenire. Piace l’esterno del Chelsea e della Nazionale, l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, così come è svincolato un altro mancino: Danilo D’Ambrosio neo campione d’Italia. Entrambi hanno già lavorato con Spalletti. Come Matias Vecino"