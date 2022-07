Gazzetta - Solbakken-Napoli: ecco la carta vincente che si giocherà Giuntoli per strapparlo alla Roma

Calciomercato Napoli - Il Napoli non molla Ola Solbakken. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come gli azzurri vogliano soffiare il calciatore alla Roma che lo sta trattando da diverso tempo.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Giuntoli non ha fretta, anche perché lavora su altre soluzioni. Giocatori con caratteristiche diverse e situazioni vantaggiose di mercato. Come quella dell’esterno norvegese Ola Solbakken, classe 1998, che col Bodo Glimt si è messo in evidenza e a fine 2022 ha il contratto in scadenza.

Sull’esterno nordico la Roma appare in vantaggio (avrebbe il sì del giocatore), ma col club norvegese i rapporti non sono buoni mentre il Napoli ha aperto per una trattativa (5 i milioni richiesti) e spera di convincere il giocatore sfruttando il vantaggio Champions".