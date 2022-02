Gazzetta - Senza Osimhen il Napoli avrebbe rischiato l'anonimato: investimento lungimirante di ADL

Notizie calcio Napoli - Senza l'investimento Osimhen il Napoli avrebbe rischiato l'anonimato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogiando la scelta del presidente De Laurentiis.

"Riguardando indietro quella di Osimhen è stata l’ultima “follia” sul mercato di Aurelio De Laurentiis che ha poi intrapreso una dieta ferrea per rimettere i conti in equilibrio senza debiti bulimici o squadre anoressiche. E non c’è dubbio si sia trattato di un investimento lungimirante. Senza quello oggi il Napoli avrebbe rischiato l’anonimato".