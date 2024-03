Gazzetta - Se vuole andare avanti in Champions, il Napoli deve fare tutto il contrario di quanto fatto con il Toro. Prestazione deludente per 4 motivi

Napoli - Giudizio piuttosto severo quello della Gazzetta dello Sport sulla prova del Napoli che ieri ha pareggiato al Maradona contro il Torino. Secondo il quotidiano, la squadra di Francesco Calzona è stata piuttosto deludente per una serie di motivi. In vista del Barcellona bisogna cambiare sicuramente registro per Gazzetta.

