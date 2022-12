Gazzetta - Se il Milan riesce a limitare una statistica, potrà fare grande paura al Napoli per lo scudetto

Paradosso di fine anno: se il Milan riuscirà a limitare a mille il numero di giorni di infortunio in stagione, sarà la favorita per il secondo posto e potrà fare grande paura al Napoli per la corsa scudetto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Milan, troppi infortuni per rincorrere il Napoli

"Sembra assurdo - mille giorni sono un numero altissimo, equivalente a oltre 30 mesi - eppure è così. Il Milan, dal primo luglio, ha collezionato oltre 700 giorni di assenza. Quasi 180 sono di Ibrahimovic, quasi 120 di Florenzi, fuori almeno fino a febbraio. Un centinaio di Maignan. E così via, da Messias a Saelemaekers, da Rebic a Theo Hernandez, quasi tutti i calciatori di Pioli si sono fermati almeno una volta, molto spesso per problemi muscolari"

