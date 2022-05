Gazzetta: se al Napoli pensano che i nemici sono fuori, sarà l’ennesima occasione mancata per crescere

La Gazzetta dello Sport si dedica all'analisi della stagione del Napoli, che ha cullato per un po' di tempo l'idea di poter vincere lo scudetto prima di crollare.

Il Napoli dovrà crescere ancora un po' prima di poter vincere lo scudetto? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport.

"Bene fa Spalletti a mettere i puntini sulle i di una stagione dalle possibili letture diverse. Ma quando comincia a vedere fantasmi o attacchi esterni si renda conto che nell’arco dell’ultima settimana il Napoli ha fatto tutto da sé, sconcertando l’intero ambiente. Ieri ha sottolineato come fosse «assurdo mandare in ritiro una squadra terza in classifica». Ma dopo Empoli era stato lui ad assecondare la decisione.

Questo è lo sport e bisogna accettare, senza per forza indicare capri espiatori. Ma se al Napoli pensano che i nemici sono fuori, sarà l’ennesima occasione mancata per crescere"