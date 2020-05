Gazzetta - Scatto Liverpool per prendere Koulibaly, il Napoli attende l'offerta e spera in un'asta: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Koulibaly: "Infatti il Liverpool, per prestigio, diventa il maggior pretendente per il difensore centrale azzurro, ma non è il solo. Alla finestra c’è il Newcastle e potrebbe tornare alla carica anche il Manchester United che la scorsa estate arrivò ad offrire, come rivelò De Laurentiis, ben 100 milioni per il cartellino. E il presidente ovviamente si augura che i pretendenti restino tanti, così da non dover fare sconti sulla vendita, nonostante la crisi economica mondiale. Senza dimenticare che su Koulibaly è molto attento anche il Paris Saint-Germain"