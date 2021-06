Gazzetta - Sarri-Lazio, manca l’intesa sull’ingaggio: o si trova l’accordo oggi oppure salta tutto

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa tra Sarri e la Lazio: "Le parti arrivano all’appuntamento della verità con parecchia fiducia su un epilogo felice della trattativa, ma anche con la consapevolezza che il pieno accordo ancora non c’è e che trovarlo non sarà semplicissimo. Sarri ha chiesto uno stipendio che si aggiri sui 4 milioni di euro, la Lazio ne ha offerto uno di 3 milioni come parte fissa più una serie di bonus che avvicinano il totale ai 4 richiesti dal tecnico. Ma su quest’ultimo punto c’è ancora da trattare ed il vertice Lotito-Sarri servirà essenzialmente a questo. A capire in che modo quella distanza che ancora c’è può essere colmata. Ci sarà da discutere sui bonus, soprattutto sulle condizioni a cui gli stessi sono legati. Perché non tutti sono automatici e questo può ovviamente fare una differenza enorme ai fini del sì che Sarri è chiamato a pronunciare"