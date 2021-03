Gazzetta - Roma-Napoli, il club giallorosso non si arrende e chiede nuovamente lo spostamento del match: gli scenari

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come la Roma ha intenzione di andare avanti per chiedere lo spostamento della gara contro il napoli in programma domenica: "Il club è pronto a impugnare lo spostamento, chiedendo di nuovo anche lo slittamento di Roma-Napoli di domenica, cioè 3 giorni dopo il match di Kiev. Non lo otterrà col no del Napoli ma, oltre a farne una battaglia politica, aprirà la strada a quanto già scritto. «Azioni a tutela della società». E se la clausola compromissoria vieta alla Roma il tribunale, gli azionisti invece saranno liberi di andarvi. Impressioni? Ci aspettano giorni caldi. E non solo sul campo".