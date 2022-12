Gazzetta - Rinnovo Lobotka segnale forte del club: può attirare nuovi talenti ad accettare l'azzurro

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come il rinnovo di Lobotka abbia anche dei risvolti di mercato. La riconferma del regista slovacco può attirare infatti nuovi talenti ad accettare l'azzurro con propsettive di crescita:

"Fra poco meno di cinque anni lo slovacco avrà 33 anni dunque si può dire che il suo contratto col Napoli è a vita. Un segnale forte che il club vuole dare, perché con garanzie tecniche del genere e una guida come Mastro Spalletti il club può attirare nuovi talenti ad accettare l’azzurro, come prospettiva di crescita. Per Lobo anche un riconoscimento alla sua professionalità, mostrata a dispetto di un inizio complicato".