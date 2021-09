Gazzetta - Rientro Ospina a Napoli, si lavora ad un charter con i giocatori 'europei' di Colombia-Cile

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il problema è far rientrare in tempo Ospina dalla Colombia. Sempre che supererà il risentimento accusato nel finale della gara con la Bolivia, quando è uscito zoppicante. Il portiere - se tutto andrà bene - sarà impegnato in campo giovedì 9 contro il Cile e finirà di giocare quando in Italia saranno le 3 del mattino di venerdì, vale a dire solo una quarantina di ore prima della sfida alla Juve. Il volo prenotatogli dalla federazione colombiana lo vedrebbe rientrare in Italia sabato sera, quando Napoli-Juve sarebbero già in campo. E allora ecco che il club azzurro sta cercando di organizzare un volo charter che coinvolgerebbe una decina di giocatori impegnati in quella gara e che devono tornare per tempo nei rispettivi club europei".