Gazzetta - "Resto a Napoli", Milik si impunta: è disposto ad allenarsi da solo! No reiterato al rinnovo, la cessione del polacco solo in un modo

Notizie Napoli calcio. La situazione Arek Milik rischia di diventare molto complicata per il Napoli: l'attaccante azzurro, in scadenza nel 2021, ha più volte rifiutato il rinnovo ed ora il suo rapporto con la società si sta inasprendo sempre di più. Tanto, secondo La Gazzetta dello Sport, che l'ipotesi di restare fino a scadenza sembra prendere corpo ogni giorno che passa:

Ma al momento ci si muove nel campo delle ipotesi, perché l’esclusione dai convocati per la gara di ieri pomeriggio, è dipesa soltanto dal fatto che il giocatore non farà parte del progetto tecnico ed essendo a una settimana dall’inizio del campionato, Gattuso vuole puntare solo sui calciatori che avrà a disposizione. Me sempre nella giornata di ieri, l’attaccante polacco ha comunicato a Giuntoli di voler restare e arrivare a scadenza.

Il mercato continua a essere il suo cruccio. Adesso, l’ipotesi più probabile che possa finire alla Roma, con o senza l’affare Under di mezzo. Cristiano Giuntoli aveva proposto uno scambio tra i due giocatori con conguaglio di una decina di milioni a favore del Napoli. Ma il club giallorosso aveva risposto offrendo due giovani della Primavera. Qualcosa, dicevamo, è cambiato nelle ultime ore e si potrebbe sbloccare pure il passaggio di Edin Dzeko alla Juve.