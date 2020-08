Gazzetta - Reguilon-Napoli, spunta la possibile formula dell'affare con il Real Madrid

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Reguilon ed il Napoli: "L’esperienza, però, avrà consigliato a Giuntoli di guardare anche altrove. Ed allora, il suo interesse s’è soffermato su Sergio Reguilon, 23 anni, difensore del Real Madrid, che quest’anno ha giocato a Siviglia, in prestito. E con la stessa formula il ds vorrebbe portarlo a Napoli. Si tratta di un esterno mancino molto versatile, che in alcuni momenti della gara può anche trasformarsi in ala pura. Quelle caratteristiche che, in genere, Rino Gattuso cerca negli esterni".