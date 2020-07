Gazzetta racconta su Osimhen: "Vendeva acqua per strada e cercava scarpe nella discarica"

Ultimissime calcio Napoli - Dalla Francia ne son certi, Victor Osimhen ha accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis. E presto, dopo l'accordo fra gli azzurri e il Lille, può vestire la maglia azzurra.

Ma questa mattina, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, racconta il passato di Osimhen:

"Nella grande discarica a cielo aperto di Lagos, in Nigeria, ci andava a caccia di scarpe da calcio. Dalle montagne di immondizia a volte ne usciva con un paio ricomposto di marche differenti, da rattoppare, ma buone lo stesso per giocare per strada. E soprattutto per sognare: una vita migliore, una vita da bomber. Come il suo idolo Drogba. Comunque da attaccante, per fare gol e fuggire dalla miseria in cui è cresciuto, orfano di madre, costretto a vendere bottigliette d’acqua per sopravvivere. Quella vita di ristrettezze in uno dei quartieri più malfamati della megalopoli nigeriana, è ormai lontana".