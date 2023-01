Gazzetta - Quella di Mourinho non era una gufata: il Napoli ha già vinto lo scudetto. Chi lo prende più con questi numeri?

Calcio Napoli - "Il Cholito lo ripaga con un gol da scudetto. Quella di Mourinho alla vigilia non era una gufata, ma una constatazione: sì, il Napoli lo ha già vinto". La Gazzetta dello Sport consegna virtualmente già lo scudetto al Napoli dopo la vittoria di ieri sera sulla Roma che porta gli azzurri a +13 sulla seconda in classifica. La squadra di Spalletti non si è accontentata dopo il pareggio dimostrando mentalità vincente.

Napoli Roma 2-1: commento Gazzetta

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come questo ennesimo allungo in classifica del Napoli possa essere praticamente decisivo nella giornata in cui il Milan perde in casa: