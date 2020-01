Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta l'esordio in campionato di Lobotka. Il centrocampista slovacco è entrato in campo nel secondo tempo ieri contro la Juventus: "Ottimo esordio in campionato per lo slovacco e non era facile entrare in corsa. Detta bene i tempi di gioco, non sbaglia nulla"