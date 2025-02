Clamoroso annuncio Gazzetta: "Lautaro non sarà squalificato! Ecco il motivo"

Napoli - La Gazzetta dello Sport spiega perché Lautaro, nonostante le immagini inequivocabili delle sue bestemmie al fischio finale di Juve-Inter, non potrà essere squalificato come previsto dal regolamento:

"Si è lasciato andare a uno sfogo di rabbia in cui sembra proprio aver pronunciato una bestemmia, ma nonostante il codice di giustizia sportiva preveda sanzioni, non sarà squalificato perché manca l’audio e senza quello per giurisprudenza sportiva ormai pacifica manca la certezza assoluta del fatto".