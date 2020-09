Gazzetta - Pazza idea Gattuso, Mertens e Osimhen insieme dal primo minuto a Parma: deciso il modulo da adottare

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili scelte di gattuso a Parma: "Intanto, però, domenica ci sarà l’esordio in campionato, a Parma, e il tecnico sta ragionando sull’opportunità di ritornare al passato, a quel 4-3-3 che tanto gli è stato utile per rimettere in piedi il Napoli nella passata stagione. Probabilmente, dovrà sacrificare uno dei suoi punti di forza per trovare il giusto equilibrio. Ma i prossimi giorni gli serviranno per avere un quadro più chiaro della situazione. Le quotazioni di giornata puntano sul tridente Mertens, Osimhen, Insigne, con lo spostamento dell’attaccante belga sull’esterno destro, lì dove abitualmente gioca con la nazionale belga"