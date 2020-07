Gazzetta - Palomino in forte dubbio per la sfida con il Napoli: le ultime sulle condizioni di Gomez

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Palomino e Gomez si fermano: il primo è in forte dubbio, il secondo non è a rischio. Gli argentini hanno lavorato a parte nel giorno della ripresa a Zingonia: il tucumano è alle prese con un problema al flessore destro che necessita esami, il Papu è dolorante per una botta alla coscia rimediata in partita, ma dovrebbe recuperare per il Napoli. Il guaio muscolare di Palomino non è grave, ma la partita di domani è in forse: se non ce la farà, spazio a Toloi, Caldara (o Sutalo) e Djimsiti. Domani mancherà lo squalificato Malinovskyi, mentre De Roon, Gosens e forse Ilicic torneranno titolari".