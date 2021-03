Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul futuro di David Ospina e Alex Meret a Napoli. Anche quest'anno c'è stata l'alternanza tra i pali dei due portieri come deciso dall'allenatore Gattuso: "Si profila il rinnovo di David Ospina e ciò non tranquillizza Alex Meret. Il portiere friulano ha fatto presente la sua ambizione a giocare da titolare. Così non sfugge il feeling con Ancelotti, che potrebbe chiamarlo all’Everton".