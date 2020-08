Gazzetta - Osimhen è una furia, avversari sventurati! La potenza del suo scatto è devastante, Lozano comincia a integrarsi negli schemi

Ventuno gol segnati, divisi tra Castel di Sangro (10) e L’Aquila (11). Diverte, il Napoli, nel primo test amichevole come racconta la Gazzetta dello Sport. E si diverte Victor Osimhen:

"Osimhen è una furia, impiega appena 8 minuti per rifilare la sua tripletta agli sventurati avversari. La potenza del suo scatto è devastante, non lascia scampo ai due difensori de L’Aquila che provano a rallentarne la ripartenza. Quando c’è tanta qualità l’intesa la trovi in breve tempo, non c’è bisogno di collaudarla. Mertens e Insigne deliziano con le rispettive giocate, mentre Lozano comincia a integrarsi negli schemi del tecnico"