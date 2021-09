Gazzetta - Osimhen è lo spot della Serie A che segna oltre 3 gol a partita! Margini inesplorati per Victor e per il Napoli

Napoli Calcio - Non sarà la prima della classe come qualità assoluta, però la Serie A si prende il voto più alto in quanto a media-gol. Gli incroci delle prime sei giornate di campionato hanno prodotto sfide da 3,23 reti ogni match. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Nessun torneo tra i migliori cinque d’Europa supera la soglia del “tre”. Il faccione da spot settembrino è quello di Victor Osimhen. Il nigeriano del Napoli ha segnato 6 gol in questo mese (tra tutte le competizioni), gli stessi di Benzema. Buono per sottolineare la qualità crescente del centravanti di Spalletti. Il bomber Osimhen e il suo Napoli hanno in comune un fattore: i margini di miglioramento sono per entrambi inesplorati. Nel frattempo, quindi, va bene prendersi i gol e i punti in classifica"