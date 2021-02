Gazzetta - Nuovi contatti ADL-Benitez: lo spagnolo accetterebbe l'offerta ma solo a partire dalla prossima stagione

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "L’esonero di Gattuso, tuttavia, aprirebbe a una fase ancora più delicata. Laddove De Laurentiis dovesse prendere una decisione del genere, vorrebbe dire che ha già il nome dell’eventuale successore. Il presidente ha nuovamente contattato Rafa Benitez per riportarlo in panchina. E il suo sì non è più utopia: ritornare a Napoli non gli dispiacerebbe. Lui, però, vorrebbe evitare di subentrare, gli piacerebbe cominciare dall’inizio, ma le esigenze di De Laurentiis richiedono una soluzione immediata. I due si risentiranno a metà settimana".