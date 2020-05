Gazzetta - Non solo la barba, Gattuso aggiunge un'altra chicca: niente taglio dei capelli fino a quando non inizierà la serie A

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive un particolare di Gattuso: "Insomma una di quelle persone rassicuranti, che però se incontri in questo periodo di sera potresti avere anche un sobbalzo di paura. Già perché da oltre due mesi Rino ha deciso di non ricorrere al rasoio. Eppure il suo taglio corto di capelli lo permetteva. Invece il risultato è un enorme cespuglione nero, appena macchiato di bianco, nel quale fai difficoltà a intravedere occhi, naso e bocca e a distinguere i capelli dalla barba. Anche perché ci sono gli occhiali da sole. Come un eremita ha deciso di far crescere la capigliatura finché non ripartirà il campionato. Non è una protesta, ma riprendiamo presto: facciamolo per la famiglia di Rino".