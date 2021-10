Gazzetta - Non solo il Napoli, anche l'Inter forte su Nandez: il piano di Marotta per portarlo a Milano

Napoli calcio - Non solo il Napoli, su Nandez ci sarebbe forte anche l'Inter come si legge su Gazzetta: "L’altro nome su cui sta ragionando il club nerazzurro è una vecchia conoscenza. Neppure troppo vecchia, per la verità. Nahitan Nandez ha in mano una promessa di Tommaso Giulini che l’Inter vorrebbe sfruttare: lasciare Cagliari già a gennaio. Peraltro a luglio l’uruguaiano aveva trovato l’accordo con i nerazzurri, prima del terremoto Lukaku che di fatto ha cambiato i piani della società, aprendo la possibilità di investire su Dumfries. Ma Nandez può tornare a far comodo, nella doppia veste: vuoi perché l’olandese ancora non ha convinto, vuoi perché il giocatore del Cagliari garantirebbe un ricambio di livello in mezzo al campo, sia per dare fiato all’occasione a Barella o completare il reparto con Nicolò e Brozovic. La valutazione che Giulini fa di Nandez è la stessa dell’estate: 30 milioni. Ma l’Inter ha margini di manovra per costruire un’operazione a lunga scadenza, per intenderci sulla falsariga di quella messa in atto dalla Juventus con Locatelli".